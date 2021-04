Exigen mejorar acceso urgente de inmigrantes de Nueva York a programas de vivienda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York se ha ensañado de manera cruel contra inmigrantes latinos, que no solamente han puesto gran parte de las 31,887 muertes que hasta ahora ha dejado el virus, sino que han sufrido también la pérdida de empleos, ingresos y viviendas.

Y viendo en el horizonte cómo se acerca la que muchos denominan “la próxima pandemia”, con eventuales desalojos que aumentarían la angustia de comunidades enteras y el desamparo en Nueva York, políticos, activistas, inmigrantes y líderes comunitarios, están haciendo un llamado urgente a las autoridades municipales para que estén preparados y puedan garantizar que neoyorquinos vulnerables no queden con una mano adelante y la otra atrás.

Ese fue el pedido urgente que este martes transmitió el Concejo Municipal a los representantes de la Ciudad para asuntos de inmigrantes y vivienda, que comparecieron a una audiencia virtual, promovida por los comités de Inmigración y Edificios del órgano legislativo, que ven con preocupación que familias que adeudan miles de dólares en rentas y otras que ni siquiera cuentan con una vivienda segura, todavía no tienen acceso a programas y recursos de la Ciudad para ser ayudados.

“Yo sé que hay buenas intenciones por parte de la Ciudad y no dudo del trabajo que están haciendo, pero no están llegando a la gente que lo necesita”, aseguró el presidente del Comité de Inmigración del Concejo, Carlos Menchaca durante la audiencia, donde los delegados de la Ciudad no pudieron presentar datos concretos y números sobre la forma como se está trabajando de cara a proteger a quienes tienen la angustia de perder sus hogares. “Necesitamos ver cifras y saber dónde y cómo se está haciendo el trabajo”

El concejal Mechaca destacó que en el presupuesto por venir la Ciudad debe abordar la necesidad de dar garantías de vivienda asequible a quienes están pendiendo de un hilo de quedar en la calle, e insistió en la necesidad de dar ayudas de dinero a quienes se quedaron por fuera de los alivios y estímulos dados por el gobierno.

“Lo que debemos hacer es garantizar que los inmigrantes de la ciudad de Nueva York tengan igual acceso a la vivienda, sin importar su estatus migratorio”, reiteró el líder político, quien criticó que los comisionados de Moia (Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía) y HPD (Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda) no comparecieran a la audiencia y enviaran a representantes en su nombre.

El inmigrante Mario Cortés, quien aseguró vivir en Brooklyn desde 1997 y, en su actual apartamento hace 22 años, pidió a los delegados de la Ciudad que no abandonen a neoyorquinos como él, que se han quedado sin ingresos y que temen que luego del 1 de mayo, cuando termine la moratoria de no pago de rentas dada por el Estado, venga una avalancha de desalojos y demandas en las cortes de vivienda. El miedo es que miles de familias latinas queden desamparadas.

“Yo levanto la voz por mi comunidad inmigrante. Pido que seamos escuchados y tomados en cuenta. No queremos seguir siendo invisibles en esta sociedad ante los ojos de los gobiernos. No queremos que nos abandonen y nos dejen solos con el miedo de que el 1 de mayo llegue y no tengamos dinero para pagar las rentas y perdamos nuestras viviendas”, dijo el inquilino, destacando que esa incertidumbre ha desencadenado otros problemas. “Esta pandemia la estamos padeciendo de manera física, mental y económica muchos como yo. Estar en esta situación ha generado depresión, estrés, ansiedad, insomnio, pérdida total de trabajos y ningún estímulo de los que han dado, cuando se sabe que la comunidad latina ha sido desproporcionadamente impactada y hay muchas necesidades, falta de ingresos y atraso en el pago de rentas”.

Fabián Bravo, de la organización “Vecinos ayudando a vecinos”, quien vive en Sunset Park, Brooklyn, también pidió a la Ciudad que cree un plan efectivo para hacerle frente a la que llamó la “pandemia de las demandas de desalojos” que se avecina.

“Ha pasado ya un año desde que la pandemia empezó, y ahí empezó nuestra pesadilla, afectándonos emocionalmente mentalmente y económicamente a la comunidad latina que no estábamos preparados para esto y por eso estamos viviendo en un caos”, dijo el mexicano, quien perdió a su cuñada y dos parientes más por el COVID-19. “En un mes expira la moratoria de desalojos y van a empezar las demandas en las cortes. Se avecina un caos peor, y debemos estar preparados. Por eso urge que la Ciudad destine más fondos económicos a nuestra comunidad latina y a las organizaciones para que nos ayuden con ayuda legal, para que nos defiendan y no quedemos en la calle.

El concejal Daniel Dromm, de Jackson Heights, Queens, se sumó a la audiencia sobre las disparidades en la vivienda que enfrentan los inmigrantes neoyorquinos, y pidió además que se expanda la elegibilidad del programa de ayuda de vivienda SCRIE, que evita aumentos a inquilinos mayores. Asimismo pidió aprobar una resolución para pedir a la Legislatura del Estado que apruebe una ley que ampliaría la elegibilidad para el programa DRIE la Exención del aumento de alquiler por discapacidad para incluir ciertas categorías de inmigrantes neoyorquinos que actualmente están excluidos.

“No podemos permitir que haya más personas desplazadas. Tenemos que tenerlos en sus hogares y que sigan en nuestras comunidades”, dijo el concejal.

El concejal Robert Cornegy, presidente del Comité de Edificios y Vivienda del Concejo Municipal, se sumó al pedido de mejorar la ayuda para que la comunidad inmigrante pueda tener derecho a un techo digno y asequible.

“Los costos de la vivienda han subido desproporcionadamente y los inmigrantes han sido los más afectados en esta pandemia. Tenemos que garantizar que tienen acceso digno y justo a vivienda sin importar su estatus migratorio”, dijo el político. “El problema se ha exacerbado y falta acceso a programas. Nadie debería sufrir eso por el estatus migratorio. No podemos decir que una persona es más persona que otros y si hay programas creados para ayudar a la gente es injusto que los más vulnerables se queden por fuera. Tenemos que protegerlos y pedir a Albany que arregle eso”.

Jeen Bae, directora de política y legislación de MOIA, reconoció que los inmigrantes han sido los más afectados en medio de la pandemia y tras asegurar que la crisis del COVID-19 puso en mayor vulnerabilidad a familias indocumentadas en asuntos de vivienda, mencionó que las agencias de la Ciudad están prestas a seguir ayudando a esa comunidad.

“Hemos proveido asistencia de muchas maneras, consejería legal, remedios con caseros, acceso a recursos, ayuda con servicios y queremos que los inmigrantes sepan que hay recursos disponibles y que sepan cómo aplicar”, mencionó la funcionaria quien advirtió que un reto ha sido seguir reduciendo las barreras de acceso a esos programas “especialmente en esta crisis”.

Ahmed Tiga, diputado comisionado de estrategias de vecindarios de HPD, señaló que su agencia está comprometida en la creación y promoción de viviendas asequibles para los neoyorquinos más vulnerables.

“Hemos financiado aproximadamente 178,000 viviendas asequibles. Hemos servido a casi 450,000 neoyorquinosy hemos hecho un compromiso tanto con buscar seriamente ubicaciones a personas mayores y vivienda para aquellos con ingresos extremadamente bajos y estamos construyendo viviendas para familias que hagan alrededor de $31,000 y ya hemos construido 3511 unidades, pero a pesar de ese número sabemos que tenemos que hacer más”, dijo el funcionario.