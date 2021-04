Megan Rapinoe:”No pido el mismo salario que Messi”

Megan Rapinoe se ha caracterizado por asumir de manera frontal la lucha por la igualdad de oportunidades en el deporte. La futbolista de 35 años de edad, explicó que su intención no es conseguir “el mismo salario” que el futbolista del FC Barcelona, Lionel Messi. Rapinoe señala que su objetivo en la disciplina es acabar con la desigualdad económica que son establecidas por las distinciones de género.

“Por lo que nosotras luchamos es por igualdad de inversiones, igualdad de oportunidades, mismos fondos y recursos destinados al equipo. Yo no pido el mismo salario que Messi, esa no es la realidad“, aseguró la futbolista ganadora del Balón de Oro de la FIFA en el año 2019.

Rapinoe criticó las diferencias que están dadas desde los inicios en las categorías juveniles y es desde esa instancia en donde se deben generar cambios. “Si puedo tener el mismo programa juvenil, los mismos programas de marketing, entonces podemos empezar a hablar sobre el crecimiento del fútbol femenino“, comentó la goleadora del mundial femenino de Francia 2019.

En última instancia, la futbolista estadounidense incentivó a que se involucren a los temas delicados del mundo del deporte. Rapinoe pidió que no se les dejara solos en la lucha a quienes son afectados por el racismo o discriminación por género. “No son solo los jugadores negros los que tienen que hablar sobre el racismo, no solo los jugadores homosexuales los que tienen que hablar sobre la homofobia, no solo las mujeres que tienen que hablar sobre la desigualdad salarial. Todos somos responsables“, concluyó la capitana de la selección de los Estados Unidos.

Hace semanas, Megan Rapinoe tuvo un encontronazo en las redes sociales con Draymond Jamal Green, jugador de Golden State Warriors. El basquetbolista criticó a la futbolista estadounidense al señalar que esta “cansado de las quejas” de las deportistas que luchan por la igualdad salarial. No obstante, Rapinoe le respondió rápidamente al jugador y aseguró que “mostró todo su trasero (Green)”, al no entender de que van sus peticiones.

Megan Rapinoe today when asked about Draymond Green's comments about women's sports: "You obviously kind of showed your whole ass in not even understanding what we all talk about all the time… You don't think we've asked for more funding? What are we screaming about nonstop?"

— Andrew Keh (@andrewkeh) April 7, 2021