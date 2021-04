Altas dosis de vitamina C pueden aumentar el riesgo de cálculos renales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La vitamina C o ácido ascórbico ayuda a proteger al cuerpo contra las enfermedades ya que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. El consumo de vitamina C en concentraciones demasiado elevadas puede tener efectos negativos como aumentar el riesgo de cálculos renales.

La vitamina C actúa como antioxidante, ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres; juega un papel en el control de infecciones; se necesita para producir colágeno, el cual se requiere en la cicatrización de las heridas; ayuda a producir varias hormonas y mensajeros químicos que se utilizan en el cerebro y los nervios; y también mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal.

Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C, hay alimentos que son extremadamente ricos en esta vitamina y que aportan la cantidad recomendada al día. Es difícil obtener una megadosis de vitamina C a través de los alimentos, pero puede ser posible si se consume en suplementos.

Puede ser un prooxidante y no un antioxidante

No se ha encontrado un beneficio para la salud de tomar grandes cantidades de vitamina C en personas que en general están sanas y bien alimentadas señala la Escuela de Salud Pública de Harvard. También destaca que en concentraciones muy altas, la vitamina C puede cambiar de función y actuar como un prooxidante que daña los tejidos en lugar de un antioxidante.

¿Cuánta vitamina C necesitas al día?

Adultos: hombres, 90 mg y mujeres, 75 mg.

Embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, la cantidad aumenta a 85 mg y 120 mg al día, respectivamente.

Bebés, niños y adolescentes: hasta los 6 meses de edad, 40 mg; 7 a 12 meses, 50 mg; de 1 a 3 años, 15 mg; de 4 a 8 años, 25 mg; de 9 a 13 años, 45mg; adolescentes mujeres, 65 mg; y adolescentes hombres, 75 mg.

Fumadores deben añadir 35 mg más porque su fumar suele reducir los niveles de vitamina C en el cuerpo, de acuerdo a la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH.

Megadosis de vitamina C

La vitamina C es una vitamina soluble en agua. En adultos generalmente sanos, grandes dosis de vitamina C no son tóxicas, cualquier exceso se excreta en la orina. Harvard señala que los estudios han demostrado que la absorción de vitamina C disminuye a menos del 50% cuando se toman cantidades superiores a 1000 mg.

El nivel máximo de 2000 mg de vitamina C al día es una ingesta que probablemente no cause efectos nocivos para la salud. Tomar más de esta cantidad puede promover malestar gastrointestinal y diarrea.

Ingestas superiores a 3000 mg al día pueden producir efectos adversos como aumento de la formación de cálculos renales en personas con enfermedad renal existente o antecedentes de cálculos, aumento de los niveles de ácido úrico y aumento de absorción y sobrecarga de hierro en personas con hemocromatosis, una enfermedad que provoca un exceso de hierro en la sangre.

Las necesidades de vitamina C pueden ser diferentes si tus riñones no funcionan bien o si se está en diálisis. La diálisis también puede agotar su sangre de vitamina C, por lo que un suplemento en dosis bajas de 60 a 100 mg puede ayudar a aumentar su absorción de hierro, según explica Healthline.

La vitamina C a veces se administra en forma de inyección en una vena pero esto generalmente se realiza en entornos con supervisión médica para tratamientos especiales o estudios clínicos controlados.

¿Qué ocurre hay una deficiencia de vitamina C?

Quienes consumen nada o poca vitamina C durante varias semanas pueden contraer escorbuto. El escorbuto causa cansancio, inflamación y sangrado en las encías, pequeñas manchas rojas en la piel de color, dolor en las articulaciones, mala cicatrización de las heridas, aflojamiento de dientes y vello ensortijado. Las personas que padecen escorbuto también pueden sufrir anemia. Sin tratamiento, el escorbuto es mortal.

Antes de agregar un suplemento de vitamina C en tu dieta, habla con un profesional de la salud para corroborar que sea adecuado para ti.

