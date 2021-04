¡Escándalo! Expulsan por “mala conducta” a sacerdote líder de “la mejor escuela católica” de EE.UU., donde se graduó Dr. Fauci en Nueva York

Daniel Lahart, sacerdote jesuita al mando de la prestigiosa “Regis High School” de varones en Manhattan (NYC), ha sido destituido por denuncias de conducta sexual inapropiada con sus subordinados, informó New York Post.

La secundaria, que cuenta al Dr. Anthony Fauci entre sus ex alumnos notables, dijo que tenía la intención de destituir al reverendo Lahart a partir del 21 de abril, según una carta enviada a la comunidad el domingo 11. Regis es considerada por muchos como “la esuela secundaria católica más prestigiosa de Estados Unidos”.

“La Junta de Fideicomisarios ha determinado, basándose en los hallazgos del investigador externo, que el Padre Lahart se involucró en comunicaciones verbales y conductas físicas inapropiadas y no deseadas, todas de naturaleza sexual, con miembros adultos de la comunidad Regis, incluidos los subordinados”, afirma la carta. “Esta conducta fue no consensuada y, además, continuó a pesar de las solicitudes expresas de los afectados para que cesara”.

La escuela privada para varones ubicada en el Upper East Side dijo que se enteró por primera vez de las acusaciones a fines de febrero y entonces colocó a Lahart (59) en licencia administrativa en espera de una investigación.

Con base en los hallazgos del investigador externo, la Junta de Fideicomisarios determinó que Lahart había actuado de manera inapropiada, dice ahora la carta, enviada por el nuevo presidente, Anthony DiNovi.

Lahart, quien fue nombrado presidente en 2016, fue invitado a participar en la investigación, pero se negó a hacerlo, señaló DiNovi.

Al sacerdote se le dijo la semana pasada que la junta, después de obtener el visto bueno de la Provincia Este de EE.UU. de la Compañía de Jesús, tenía la intención de destituirlo de su cargo a partir del 21 de abril.

La junta dijo que no divulgaría ningún otro detalle sobre las acusaciones “para proteger la privacidad de las personas involucradas. “Les aseguramos que la investigación se llevó a cabo con un compromiso con el debido proceso”, dice la carta.

Lahart no ha emitido comentarios. La escuela Regis tampoco. No está claro si las víctimas procederán legalmente contra el sacerdote jesuita.

Fauci, considerado el médico de enfermedades infecciosas más importante del país, se graduó en Regis en 1958, según su biografía.

Even with new laws and public scrutiny, child sexual abuse is still being discovered in our schools, churches, and more. The best way to stop it is to hold these people accountable. https://t.co/LI7ejTJZvy

— Belluck & Fox (@BelluckFox) April 12, 2021