J Balvin y Valentina Ferrer presumieron su embarazo en la revista Vogue México y Latinoamérica

J Balvin y la modelo Valentina Ferrer presumieron su embarazo en la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica.

Las estrellas posaron para la lente y compartieron detalles de cómo ha sido el proceso de convertirse en papás.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, compartió Ferrer para la revista de moda.

Hace meses surgió el rumor que la pareja estaba esperando a su primer bebé, hasta que hace unas semanas se confirmó la noticia.

“Él (J Balvin) se quedó helado (cuando le di la noticia). Estaba feliz pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, guindado. Se lo dije en persona, pero así quedó”, contó la belleza.

Ferrer declaró para Vogue que está lista para formar su pequeña familia de cuatro, ella, J Balvin, su bebé y su perro Enzo, quién también robó cámara en la sesión fotográfica.

Valentina es conocida por su participación en el certamen Miss Universo en el 2015, competencia que le abrió las puertas en el mundo del modelaje en la ciudad de Nueva York.

En el 2017, la futura madre participó en el video musical del tema “Sigo Extrañándote”, de J Balvin, lo que comenzó con los rumores de una posible relación.

Sin embargo, fue hasta el 2019 cuando la pareja confirmó que estaban juntos, desde ese momento las alfombras rojas y las diferentes Semanas de la Moda han sido testigos de su amor.