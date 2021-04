Entrega los ahorros de 10 años a constructora para que le hicieran la casa de sus sueños y se lleva terrible sorpresa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bishnu Aryal es de Nepal y su historia ya recorrió el mundo entero. Tras años de mucho trabajo y esfuerzo, el bróker hipotecario decidió juntar sus ahorros para darle a su familia un nuevo rumbo y una nueva vida. Su destino: Sydney, Australia.

Para ello contactó a una empresa constructora e hizo un depósito de $550,000 dólares para que le construyeran su nuevo hogar mientras cerraba algunos asuntos que tenía pendientes en su país natal. Aryal se encargó de encontrar el terreno (una pintoresca parcela en los suburbios de Edmonson Park) y de darle el trabajo a la empresa (Zac Homes) junto a los ahorros de sus últimos 10 años, con el objetivo de cumplir su sueño.

Los planos llegaron en 2016, el contrato se firmó ese mismo año y la promesa de tenerla terminada pasado uno más había quedado por escrito. Sin embargo, alegando varias complicaciones en el proceso, la propiedad estuvo “terminada” 3 años más tarde.

Cuando llegó el llamado, Aryal se embarcó junto a su familia rumbo a Australia. Bajó del avión, se trasladó hasta el terreno y cuando llegó a ver lo que debía ser una gran propiedad “casi se desmaya”. En lugar de un dúplex, la empresa construyó literalmente una casa partida a la mitad. “Llamé al supervisor para que me dijera por qué estaba así y me dijo que era un semidúplex. Casi me desmayo”, relató en diálogo con A Current Affair.

La versión de la empresa

La noticia no tardó en recorrer los medios australianos e internacionales y la historia de Bishnu Aryal se conoció en todas partes del mundo. Por eso, Zac Homes fue contactada por varios medios y decidieron dar su versión de los hechos.

Conforme a sus relato, el Ayuntamiento les había indicado que en ese terreno solo se podía edificar una casa adosada a la lindera. Es por eso que debieron “rediseñar la casa”. Además, señalaron que estas modificaciones fueron notificadas a Aryal y que incluso le habrían ofrecido rescindir el contrato, cosa que habría sido rechazada por Bishnu y el rediseño, aceptado.

Bishnu lo desmiente

“Yo era nuevo en la industria, no se me dio ningún aviso. Durante el registro legal del terreno, el lote tenía 10 metros cuadrados menos, por lo que se nos dio la posibilidad de rescindir el contrato o un descuento. Aceptamos el descuento de la inmobiliaria pero no de la constructora, tampoco se nos informó del cambio en los planos”, relató Aryal en sus redes.

Ahora, la familia sigue esperando un certificado para poder ocupar legalmente la propiedad. Si bien están en ella hace 9 meses como consecuencia de la pandemia y de “no tener a donde ir”, el titulo habilitante no se emite porque se obliga a la empresa a construir la otra mitad. No obstante, desde Zac Homes dijeron que eso no puede suceder sino hasta que el dueño del terreno lindante construya su propiedad.

