Kanye West ya tiene claro con qué tipo de persona le gustaría salir luego del divorcio de Kim Kardashian

Aunque Kanye West está en medio del divorcio de Kim Kardashian, ha comenzado a pensar en la vida de soltero y supuestamente ya sabe con qué tipo de persona quiere salir una vez que su separación sea definitiva.

Resulta que una fuente reveló a Page Six que Kanye espera tener una relación con una artista y sobre todo que sea creativa para que puedan compaginar, ya que busca moverse en una dirección diferente después de su ruptura.

Kanye West is 'hoping to date an artist' after his divorce from Kim Kardashian https://t.co/hhR4KPX6Ex

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 15, 2021