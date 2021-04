Antes del funeral, la reina Isabel II compartió una foto inédita del príncipe Felipe y ella

La reina Isabel II compartió una foto memorable con su difunto esposo, el príncipe Felipe, un día antes del funeral del duque de Edimburgo.

“La reina desea compartir esta fotografía privada tomada con el duque de Edimburgo en la cima de Coyles of Muick, Escocia en 2003″, decía la leyenda de Instagram a través de la página oficial de la Familia Real.

El texto finaliza con palabras de agradecimiento hacia quienes han rendido tributo a Felipe después de su muerte: “Su Majestad y la Familia Real están agradecidos por todos los mensajes de condolencia de todo el mundo y se han emocionado al ver y escuchar a tanta gente compartiendo gratos recuerdos del Duque, en celebración de su vida”.

El Palacio de Buckingham anunció la muerte de Philip, de 99 años, el pasado 9 de abril.

“Es con profundo pesar que su majestad, la Reina, ha anunciado la muerte de su amado esposo, su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”, decía la declaración de la familia en ese momento.

Después del anuncio del fallecimiento del príncipe Felipe, la cuenta de Twitter de la familia real compartió otra dulce foto de la pareja real, tomada por la reconocida fotógrafa Annie Lebowitz en 1997.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

