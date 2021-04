Si no cuentas con una dirección permanente aún puedes calificar para recibir el cheque de estímulo de $1,400 dólares

El Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene un recordatorio en caso de que no cuentes con una dirección permanente o una cuenta bancaria: aún puedes calificar para recibir el cheque de estímulo y otros beneficios fiscales.

Es un hecho que el IRS no puede emitir un pago de estímulo a las personas que reúnen los requisitos pero su información no aparece en la base de datos de la agencia tributaria.

Si eres una de las personas que no suele presentar una declaración de impuestos, incluso si no tuviste ningún ingreso el año pasado, necesitarás compartir algunos datos con el IRS y la única manera será presentando una declaración de impuestos de 2020.

Cuando tu declaración sea procesada la agencia podrá enviarte el pago del cheque de estímulo a una dirección que tu selecciones. No necesitas una dirección permanente o tener una cuenta bancaria o contar con un empleo. Si reúnes los requisitos el IRS emitirá un pago a tu nombre incluso si no has presentado una declaración de impuestos en años.

Por ejemplo, una persona sin hogar puede indicar la dirección de un amigo, un pariente o presentador de impuestos de confianza. También puedes elegir un refugio, un centro de día o un programa de vivienda de transición si no cuentas con un hogar propio.

Si eres un trabajador sin hogar puedes obtener un crédito tributario por ingreso de trabajo (EITC), el único requisito es que vivas en alguno de los estados del país o en el Distrito de Columbia.

En la página del IRS encontrarás cómo reclamar el crédito de reembolso de recuperación 2020.

