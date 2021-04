VIDEO: Policías destruyen memoriales de Adam Toledo y Daunte Wright

En redes sociales denunciaron que policías de California “destruyeron” los memoriales en honor a Adam Toledo y Daunte Wright, hispano menor de edad y afroamericano quienes murieron a manos de policías, y hechos que han desatado una serie de protestas en contra de la forma de actuar de los oficiales hacia las minorías raciales.

En las escenas aparece un oficial que retira los memoriales colocados en la calle, mientras una joven lo graba y le pregunta por qué los quitaba si estaban en un lugar público, además le dijo que debería de tener algo de respeto a las víctimas del abuso policial.

Police in California are going around and destroying memorials for Adam Toledo and Daunte Wright. This is NOT police work. pic.twitter.com/jgUoZkCDNt

Luego, la indignada mujer le pregunta su número de identificación y el oficial trata de alejarse de la joven y camina hacia su patrulla donde lo espera otro oficial.

A pesar de que las personas siguen grabándolos, los oficiales continúan quitando las velas, fotos y carteles que hacen referencia a Toledo y Wright.

Tonight’s Daunte Wright memorial in Los Angeles was destroyed by right-wingers Lucas Reese Isturiz, Angie Chang, Kennedy Lindsey, and Tracey (last name unknown).

They knocked over the candles and ripped down the photographs of #DaunteWright. Thread: pic.twitter.com/evFSVxI0n1

— Chad Loder (@chadloder) April 16, 2021