VIDEO: Supremacistas fanáticos de Trump destruyen memorial de Daunte Wright

El memorial a Daunte Wright en Los Ángeles fue destruido por los derechistas y supremacistas Lucas Reese Isturiz, Angie Chang, Kennedy Lindsey y Tracey (cuyo apellido es desconocido), denunciaron en redes sociales.

En redes sociales circulan videos de los también fanáticos del expresidente Donal Trump cuando destruyen el memorial, apagando las velas y rompiendo las fotografías en honor a Daunte Wright quien murió a manos de la policía.

Tonight’s Daunte Wright memorial in Los Angeles was destroyed by right-wingers Lucas Reese Isturiz, Angie Chang, Kennedy Lindsey, and Tracey (last name unknown).

They knocked over the candles and ripped down the photographs of #DaunteWright. Thread: pic.twitter.com/evFSVxI0n1

— Chad Loder (@chadloder) April 16, 2021