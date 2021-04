Conor McGregor: “Estoy pensando en comprar al Manchester United”

A Conor McGregor le encanta llamar la atención. A veces para bien, a veces para mal. Otras simplemente con comentarios curiosos, como es el caso de hoy. El reconocido peleador de la UFC señaló que un tuit, de la nada, que está pensando en comprar al Manchester United.

En el mensaje le preguntó a sus fans al respecto. Y más allá de que Conor McGregor es un confeso fanático del fútbol, puede que no pase a mayores. Aunque no podríamos descartar que invierta en el club. No sería el primer deportista que lo hace a pesar de que no sea su disciplina. LeBron James lo ha hecho en el Liverpool y ha obtenido muy buenos frutos.

Según Forbes, para 2018 la fortuna neta del irlandés era de $99 millones de dólares. Desde entonces, ha aumentado aún más su fortuna, no solo gracias a las peleas que ha tenido, sino también a su Proper No Twelve, su propio Whisky.

De lo que sí tenemos certeza respecto a Conor McGregor es de que volvera a pelear contra Dustin Poirier, quien lo noqueó a principios de año. Con la trilogía concluirán su historia. Será el próximo 10 de julio, en UFC 264.

Así se está preparando McGregor para la batalla que podría sacarlo del circuito o darle el impulso para retomar el trono que una vez tuvo sin discusión alguna.

Usada tested me right before this. Blood and urine. That’s twice this week. I don’t blame them, I’m a animal. What irks me tho is there is never an announcement of athletes caught anymore? This means –

1. They can keep it quiet.

2. Tainted supplement bullshit excuses are accepted pic.twitter.com/6Vqii96Z4o

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 18, 2021