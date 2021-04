Abuelito sin papeles conmueve al cantar las mañanitas a su nieto al otro lado de la frontera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Les escenas que se viven a diario en la frontera con México tienen una alta carga emocional y el gesto que tuvo un abuelo con su nieto no es diferente.

Isidro Gonzáles se hizo de un equipo de sonido y citó a su nieto, Santiago, que viven en Coahuila, México, para cantarle las mañanitas, imposibilitado de viajar a casa por su estatus migratorio.

Fue en Eagle Pass, Texas, que “Don Isidro” saludó al chico y entonó con el Río Bravo en medio, la característica canción con la que los mexicanos celebran los cumpleaños.

“¿Cómo estás hijo? levanta la mano”, dijo Isidro por medio de su altavoz. “Te quiero, Dios te bendiga”.

“Yo también”, respondió el pequeño, en una escena que ha conmovido a las redes sociales.

De acuerdo a reportes de la prensa mexicana, Isidro trabaja en Houston y busca regularizar su situación, aunque forma parte de los cientos de miles entrampados en un sistema saturado y politizado.

México y Estados Unidos han mantenido hace más de un año restricciones de tránsito en la frontera por la pandemia del Covid-19. De ahí que los reuniones y eventos familiares se han multiplicado en la línea que divide ambos países.

De acuerdo con un reporte de Televisa en México, al mes se realizan más de 25 bodas en los puentes fronterizos. La gente de uno y otro lado de la frontera intentan mantener sus lazos a pesar de la distancia y la política migratoria.

“Para estar yo con mi esposo, ya que mi esposo es ciudadano y para casarnos son más rápidos los tramites y es menos papeleo, todo es más rápido pues”, dijo a la televisora mexicana Mayra Castrejón, quien se casó con Miguel Moreno en abril en el Puente Las Américas de Ciudad Juárez.

“Para mí es más fácil tenerla allá que acá, para no batallar, yo nomás para que ella este allá, mejor los dos trabajando, estar juntos, ojalá que nos vaya bien, ya trabajar los dos juntos”, explicó Moreno, quien es ciudadano de Estados Unidos.

“Contento porque pues venimos desde Durango, precisamente para verla que se casara, cuando ella me dijo que se iba a casar en la línea, me dio mucho gusto”, agregó el padre de Mayra, José Luis Castrejón.

Las autoridades están al tanto de la situación y han reconocido el aumento de bodas y eventos familiares en los puentes fronterizos.

“Es el mismo procedimiento que irse a casar directamente a la Corte de El paso, en este caso una de las parejas no tiene visa o no puede cruzar ahorita por la pandemia con visa. Es un proceso más simple, este, no se necesitan testigos, no se necesita examen médico, no se necesitan platicas, o sea es rápido en cuatro días, ya los podemos casar”, dijo al citado medio, Daniel Vázquez, ministro de la oficina del Registro Civil en El Paso, Texas.

