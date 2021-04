Elon Musk asegura que el piloto automático no estaba encendido durante el accidente de un vehículo Tesla en Texas

Un vehículo Tesla se estrelló el sábado por la noche y aunque las autoridades de Texas afirmaron que “no había nadie en el asiento del conductor”, Elon Musk, CEO de la compañía automotriz, aseguró que el piloto automático no estaba habilitado en el vehículo accidentado.

Un Tesla se prendió en llamas después de que se estrelló contra un árbol en el condado de Harris en Texas. El agente Mark Herman informó a la prensa que los investigadores “están 100% seguros de que no había nadie en el asiento del conductor en el momento del impacto”. Herman aseguró que los bomberos tuvieron que llamar a Tesla para preguntar cómo apagar el fuego después de que tardaron más de 4 horas en contenerlo debido a la batería de iones de litio del auto.

Mientras que el lunes las acciones de Tesla cayeron un 6.5% en la bolsa, Elon Musk, CEO de la compañía y la segunda persona más rica del mundo, escribió en Twitter que “los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado en este coche que no compró el Full Sell Driving (FSD)”.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021