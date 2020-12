Cómo México derrotó a Elon Musk cuando quiso ponerle ‘Teslaquila’ a su tequila

El novedoso tequila de Tesla sería llamado originalmente ‘Teslaquila‘, pero debido a las estrictas reglas en México sobre la bebida tuvo que conformarse con el nombre “Tequila Tesla“, informó el sitio The Verge.

En noviembre la empresa de Elon Musk lanzó el Tequila Tesla a un precio de $250 dólares por botella. La bebida se agotó en horas e incluso los revendedores empezaron a subastar las botellas vacías hasta en $700 dólares en eBay, informó Business Insider.

El licor viene en una botella de vidrio soplado a mano de 750 mililitros que tiene la forma de un rayo, símbolo de la carga eléctrica de Tesla.

Musk utilizó por primera vez la palabra Teslaquila en un tweet que lanzó en abril de 2018 en donde hacía una broma y decía que la compañía habría quebrado. Meses después esa broma se convirtió en realidad y en abril del mismo año anunciaba que ‘Teslaquila’ estaría por llegar.

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one).

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018