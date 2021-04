Lindsay Capuano caldea Instagram enseñando su retaguardia y su tanga

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lindsay Capuano, quien es toda una sensación en redes sociales, dejó boquiabiertos a sus 2.8 millones de fans de Instagram con una picante imagen que ha dejado claro que ella también tiene lo suyo para mostrar.

Hace unos días, la modelo cristiana de 22 años, aprovechó para subir una foto donde aparece posando en un bosque, usando un shortcito a la altura de los muslos para enseñar su bien formada retaguardia y su tanga.

“Want to take a walk in the woods with me?🍃”, escribió la rubia al pie de la instantánea que cuenta con más de 230 mil ‘me gusta’ y una avalancha de piropos.

Sin duda alguna, las curvas de Lindsay Capuano desatan bajas pasiones en la popular red social. Basta con mirar las publicaciones más calientes que la bella joven estadounidense de ascendencia italiana ha compartido en semanas anteriores.

