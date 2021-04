Simeone se pronunció sobre la decisión del Atlético en Superliga: “No me gusta la demagogia”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone habló en rueda de prensa este miércoles, en la previa del duelo entre el Atlético Madrid y el Huesca por la jornada 31 de La Liga de España, y fue consulado por el tema del momento: la Superliga Europea de clubes.

Atlético Madrid oficializó que “ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto”.

Con esta información sobre la mesa, el ‘Cholo’ Simeone no quiso entrar en más detalles: “Me conocen hace tiempo. No me gusta la demagogia. Lo que yo pienso lo hablo con la gente que yo tengo que hablar. No me gusta buscar gustar a los que me escuchen”.

Ante tanto mensaje fácil a toro pasado… 🤔 👏🇦🇷 ¡ES-PEC-TAC-CU-LAR SIMEONE! 📝 "No me gusta la demagogia y aprovechar situaciones para fortalecerse a partir de algo. No me gusta expresarme acá intentando agradar. Lo que pienso se lo digo a quien debo". (🎥: @Atleti) pic.twitter.com/VyVgU0UFBF — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) April 21, 2021

Habló con Gil Marín, presidente del club, y les aclaró los argumentos sobre la decisión: “Nos comentó las dudas que había con la situación y lo que sucedió por la noche con la decisión de salir de la Superliga. Entendemos que es una mirada hacia nuestra gente y sobre todo a la familia atlética”.

Trasmitió tranquilidad a su plantel, que no se distrae en su lucha por ser Campeón de La Liga: “No hay nada que esconder. Fui uno de los primeros en ser consultado tras el partido y dije que confiaba que el club iba a decidir lo mejor para el club y así ha sido. Esto es bueno para todos”.

¿Habrá cambios después del tema Superliga Europea?

“Siempre ante movimientos como el de ahora, algo va a cambiar. No tengo ninguna duda, para mejor obviamente. Entiendo que las partes se tendrán que encontrar”, cerró el entrenador argentino.