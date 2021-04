Un muerto y varios heridos al incendiarse zapatería en Fashion District de Nueva York

FDNY members are operating on scene of a 3-alarm fire at 213 West 34th Street in Manhattan. pic.twitter.com/WyLvreL4ls

Una persona murió y varios bomberos resultaron heridos en un incendio esta mañana en el Fashion District (Distrito de la Moda) de Nueva York.

El fuego estalló alrededor de las 8:15 a.m., dentro de un establecimiento “DSW Designer Shoe Warehouse” en 213 W.34th St., donde una escalera mecánica quedó completamente envuelta en llamas, enviando humo al primer y segundo piso y al edificio interconectado de 40 plantas, informó FDNY.

Cinco bomberos sufrieron heridas leves al controlar el incendio. “El fuego se apagó, pero tenemos una condición de humo que estamos tratando de aliviar”, dijo en la escena el jefe del batallón del FDNY, John Porretto. “Las unidades permanecerán en la escena hasta que todo el humo se alivie”. El jefe de bomberos no ha determinado las causas del incendio. La víctima fatal no ha sido identificada.

Un segundo fuego estalló 15 minutos después en el Upper East Side en 1576 2nd Ave. a la altura de la calle 82, dijeron las autoridades. Un hombre murió en este incendio y otro estaba en estado grave en el Hospital Lenox Hill, dijo la policía.

Un bombero sufrió heridas leves mientras luchaba contra estas llamas y fue trasladado al Hospital Cornell, reportó New York Post.

FDNY Deputy Assistant Chief Michael Ajello provides an update from the scene of a 3-alarm fire at 1576 2nd Avenue in Manhattan. Read more: https://t.co/BlC4JNofIM pic.twitter.com/YzpXUyrxiz

— FDNY (@FDNY) April 21, 2021