¡El voto mexicano también cuenta!

Nueva York.- La Gran Manzana es hogar de aproximadamente 8,336,817 habitantes, esto con base en la página United States Census Bureau, pero en su corazón palpita un fuerte espíritu latino. El 29.1%, casi un tercio de la población, es de origen hispano.

“Aunque la población hispana continúa creciendo y se acerca a un tercio, hay un par de factores que hacen que la proporción de la población elegible para votar sea significativamente más baja”, señaló el doctor Héctor Cordero-Guzmán, profesor del Austin Marxe School of Public and International Affairs at Baruch College of the City University of New York.

En entrevista el académico explicó que el primero es la estructura de edad de la población hispana, “que tiende a ser más joven en mayor proporción en las edades debajo de los 18 años, lo que no hace elegibles a los jóvenes para votar”, y el segundo el estatus migratorio, que limita el voto a un sinnúmero de personas de la comunidad.

Cordero-Guzmán comentó que en 2014 los latinos eran 17% y para 2018 un 20% del electorado, respectivamente, “y aunque ahora son casi una tercera parte de la población, representan una quinta parte del electorado”.

“Sin embargo entre el 2014 y el 2018 la participación del electorado latino aumentó y es una tendencia que se proyecta en alzada hacia el futuro”, concluyó.

Un lacónico grito

Los taquitos, el tequila y las piñatas, así como la festividad del Día de Muertos y la celebración del Cinco de Mayo, se amalgamaron hace tiempo en la identidad cultural de la Gran Manzana, sin embargo, “no existe en Nueva York una institución que explore la cultura mexicana de una manera más amplia”, dijo Juan Aguirre, director ejecutivo de la Organización Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders.

En entrevista, Aguirre, urgió a los mexicanos afincados en la ciudad de Nueva York a crear un centro cultural y un museo que explore la identidad y la cultura mexicana. “Me refiero a la creación de una institución fuerte: grande; porque aquí, en los Estados Unidos, la cultura mexicana es muy importante”.

El líder mexicano detalló que para llevar a cabo estos proyectos se necesitan recursos y apoyos de muchas instancias, no solamente a nivel político. “Lo cierto es que no hay recursos suficientes para instituciones culturales de origen mexicano en Nueva York”, e instó a los concejales a tomar cartas en el asunto.

Asimismo explicó que al interior de la comunidad mexicana existe una gran hermandad, que ayuda a la difusión y promoción de la cultura, “pero no hay una unidad que les dé fuerza y liderazgo político a los mexicanos en la ciudad de Nueva York”.

El ejercicio de la política

De formación economista, originario de la Ciudad de México, criado en ambos lados de la frontera, activista, migrante y ex-director ejecutivo de Organización Mixteca, Rodrigo Camarena es contendiente demócrata al Distrito 38 de Brooklyn y está convencido que en la Gran Manzana, “la gente debe de tener derecho a una vivienda asequible”.

El precandidato a concejal, destacó en entrevista la importancia de que todas las personas elegibles para votar lo hagan, “en especial aquellos que históricamente no han participado. En esta ciudad no ha existido una representación latina en puestos políticos como la alcaldía”.

Al hablar de su plan de trabajo, Camarena adelantó que para él y su equipo una prioridad –además del tema de la vivienda– es instar por un sistema educativo integral para la ciudad de Nueva York, ya que el actual segrega a los estudiantes.

“Para que las futuras generaciones triunfen, debemos de tener equidad de oportunidades y equidad de logros. No se vale que año tras año vemos el mismo nivel de fracaso educativo en comunidades afroamericanas y latinas, algo nos dice que el sistema está fallando para que los estudiantes obtengan logros equitativos”, señaló.

Concluyó que esa falta de logros se traduce, “en una tasa baja de graduados de las universidades y de los colegios especializados, además de trabajos mal pagados”.

-Este artículo ha sido elaborado como parte de la Beca de Informes Electorales (Elections Reporting Fellowship) del Center for Community Media.