Estudiante de medicina queda ciega tras ser quemada con ácido frente a su casa en Nueva York

Nafiah Ikram, joven estudiante de medicina de 21 años, sigue gravemente hospitalizada, tras sufrir un ataque con ácido lanzado a su cara y otras partes del cuerpo frente a su hogar en Elmont (Long Island).

La joven de origen paquistaní fue agredida por un hombre que la roció con ácido en un incidente perturbador que, según su familia, fue un “ataque planeado” que la dejó gravemente quemada en todo el cuerpo y casi ciega.

El ataque sucedió el pasado 17 de marzo. Su padre, Sheikh Ikram (50) acaba de proveer más detalles a la prensa, diciendo que la joven fue atacada cuando regresaba del trabajo a casa. “No, no es un ataque al azar, es un ataque planeado”, afirmó ayer al New York Post.

“Si fue un ataque al azar, ¿por qué… esperaron a que ella regresara a casa”, se preguntó Ikram. Y agregó que el sospechoso podría haber agredido a su esposa, quien estaba afuera momentos antes. “Se acercan mucho a ella y era tanto ácido, como casi… se puede decir una libra”, narró el padre angustiado.

La policía del condado Nassau confirmó la naturaleza del ataque y dijo que buscaban a un hombre alto y delgado que vestía una sudadera con capucha y guantes. “El sospechoso llevaba una taza de color blanco que contenía una sustancia de color oscuro que luego arrojó a la cara de la víctima”, dijo la policía en un comunicado.

Nafiah, quien estaba estudiando medicina en la Universidad de Hofstra y aún tiene planes de ser doctora, fue llevada de urgencia al hospital donde trabaja su madre.

La familia musulmana no cree que Nafiah haya sido blanco de un crimen de odio, pero dice que no tienen idea de por qué alguien querría lastimarla, y mucho menos de una manera tan cruel.

“Sólo esperamos que atrapen a esa persona porque no queremos que nadie más esté en esa condición”, insistió el compungido padre. Y mandó un mensaje al atacante: “Sólo queremos decirte: ’piénsalo… lo que le hiciste a mi hija. Por favor, no se lo hagas a nadie más’”.

Una página en GoFundMe fue creada en nombre de la víctima. “Ésta es la peor pesadilla de todo padre. Los costos médicos de Nafiah serán astronómicos”, publicó la presentadora de TV Padma Lakshmi en un video en Instagram el martes.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) April 20, 2021