Las ciudades pequeñas y los centros vacacionales fueron los lugares más atractivos para cambiar de residencia en Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La pandemia de coronavirus planteó desde el 2020 la posibilidad de que un mayor número de trabajadores se trasladará a cualquier lugar para vivir. Un gran número de empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Facebook ofrecieron a sus empleados la posibilidad de cambiar de de residencia e incluso de trabajar desde casa de forma permanente.

Los datos de un estudio presentado por la sección The Upshot del periódico The New York Times analizó 30 millones de solicitudes de cambio de direcciones postales en el 2020 en donde los patrones de la migración durante la pandemia se han parecido mucho a los patrones de migración anteriores. Solo en algunos casos la pandemia provocó cambios migratorios más drásticos, especialmente lejos de las ciudades costeras con un alto costo de vida.

Los datos muestran que la pandemia parece que provocó un flujo inusual en residentes urbanos de las ciudades de Nueva York y San Francisco, dos de las regiones con una alta proporción de trabajos que pueden realizarse a distancia, incluso después de que la pandemia quede atrás. Estas dos ciudades metropolitanas experimentaron flujos de salida con una tasa doble a la registrada en 2019.

Cerca de unos 30 millones de solicitudes de cambio de direcciones al Servicio Postal de Estados Unidos(USPS) en 2020 muestran que estas dos excepciones y algunas otras zonas más pequeñas, los patrones de migración durante la pandemia se han parecido mucho a los patrones de migración de otros años.

Algunas áreas metropolitanas regionales más pequeñas y centros vacacionales fueron quienes se beneficiaron. Pero en general las zonas que ya atraían a nuevos residentes continuaron atrayendo más.

Las zonas en el país que estaban perdiendo migrantes perdieron más y solo muy pocos casos de ciudades y regiones que antes estaban en decadencia fueron atractivos para la gente que cambió de domicilio.

Relacionado: Más de 1,000 sucursales de las tiendas más famosas cerraron sus puertas en la ciudad de Nueva York durante el 2020

A pesar de que la pandemia ha perturbado casi todos los aspectos de la vida, no parece haber alterado las fuerzas que determinan los lugares que son prósperos o que ofrecen una buena calidad de vida.

Los datos que recoge el USPS no son una imagen completa ya que no todas las personas presentan un formulario de cambio de dirección cuando se mudan. Los adultos jóvenes que se mudan por primera vez después de la universidad generalmente no aparecen en estos datos, al igual que los hogares que se mudan desde el extranjero que representan gran parte del crecimiento de la población en los condados urbanos que tienen una importante emigración interna incluso en años normales.

Te podrá interesar: