Facundo confiesa que sufrió acoso sexual por parte de un hombre

Aunque Facundo es conocido por su gran sentido del humor y por su forma tan divertida de contar las cosas, eso no le quitó sincerarse en una reciente entrevista donde reveló que en sus inicios dentro del mundo del entretenimiento fue acosado sexualmente, cuando tenía 18 años, por un hombre mucho mayor que él.

Fue ante las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’ que el conductor confesó la difícil experiencia cuando buscaba una oportunidad para dar a conocer su grupo musical, por lo que un señor le hizo una oferta a cambio de ayudarlo.

“Me pasó que un cuate me quería dar dinero por tener las relaciones conmigo y era mucha lana, pero por lo menos tenía la opción de decidir si quería o no. Ya tenía 18 años, ya podía decidir y dije que no”, reveló a un reportero del matutino.

De acuerdo con el también locutor, el hombre era un alemán que estaba dispuesto a producirle un disco siempre y cuando tuvieran relaciones una vez al mes.

“Era un señor alemán que nos iba a producir un disco a mí con mi banda de música y me empezó a sacar billetes. Me dijo ‘te voy a usar una vez al mes, es rápido, solo va a ser rápido y dime cuánto quieres que agarre’, y yo dije: ‘estás loco, no quiero’”, relató.

Seguido de eso y para justificar su propuesta, el sujeto le dio a entender que si aceptaba obtendría lo que él quisiera.

“Me decía ‘es que van a vivir felices tú y tus amigos’, y luego terminó en la cárcel, era traficante”, contó el presentador mexicano.

Tiempo después, ya no supo nada más de aquella persona, pero reconoce que el miedo estuvo presente durante esos años, dado que fue intimidado por el que resultó ser un depredador sexual.

“Los deseos de la gente poderosa a veces son difíciles de no cumplir, yo decía ‘este güey es de los que cumple lo que quieren en su vida, ¿cómo hago para salir de esta caminando derecho?’, y no, la neta es que se disipó y luego me enteré que estaba en la cárcel porque tenía negocios turbios”, concluyó.

Últimamente, el mundo de la farándula se ha abierto más sobre este tema, siendo mujeres las principales que han salido a declarar que fueron víctimas de este delito a manos de colegas, amigos, o, incluso, familiares, tal es el caso de Frida Sofía con su abuelo, Enrique Guzmán, que sigue dando de qué hablar por su gravedad.