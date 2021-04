LeBron James elimina tuit sobre tiroteo policial y explica el motivo

El alero estrella de los Lakers de Los Ángeles LeBron James volvió ser protagonista fuera del campo tras haber publicado y borrado un tuit en respuesta al fatal tiroteo policial que este martes le costó la vida a la adolescente Ma’Khia Bryant, una niña de 16 años de Columbus (Ohio).

James explicó la tarde de este miércoles en una serie de tuits porqué eliminó el relacionado con el incidente del día anterior.

El trino de James, que fue eliminado antes que diese las explicaciones, mostraba una foto del agente de policía blanco Nicholas Reardon, con una leyenda que lo acompaña, “USTED ES EL PRÓXIMO # RESPONSABILIDAD” junto con un emoji de reloj de arena.

Tras la eliminación del mensaje, y luego de ofrecer explicaciones, el también campeón olímpico con Estados Unidos en Pekín 2008 y Londres 2012 dijo que estaba “cansado de ver gente negra asesinada por la policía. Quité el tuit porque se usa para generar más odio. No se trata de un solo oficial, se trata de todo el sistema y siempre usan nuestras palabras para crear más racismo. Estoy tan desesperado por más RESPONSABILIDAD”.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021