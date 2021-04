“Yo no estoy casada. Fue un ritual espiritual”, Ninel Conde revela que no está casada con Larry Ramos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante una entrevista en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Ninel Conde hizo tremenda confesión al conductor Raúl de Molina sobre su ‘matrimonio’ con Larry Ramos y es que luego de la detención de su pareja, no le quedó de otra más que sincerarse.

Tras enterarse que su ‘esposo’ fue capturado por el FBI, Conde salió de inmediato a publicar un comunicado donde se deslindó fríamente del tema, algo que fue inevitable para Molina preguntar sobre una posible separación y, sin darse cuenta, la actriz dio más de la cuenta en detalles.

“No tengo que divorciarme, yo no estoy legalmente casada. Fue un ritual espiritual”, reveló.

Sin duda, algo que está dando mucho de qué hablar, pues en reiteradas ocasiones ella misma ha salido a defenderlo en redes sociales cuando recién salía a la luz un audio donde Larry aceptaba el fraude millonario y de paso hablaba sobre infidelidades hacia Ninel.

Por otra parte, el ‘Bombón asesino’ contó que no estaba con él al momento de su detención y también aclaró que era mentira que Ramos hubiera depositado grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias como se había mencionado.

“No es cierto; yo, gracias a Dios, siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos. Así que me han depositado unas cantidades estratosféricas, jamás, no es cierto (…) Yo no estaba presente”, dijo a Raúl.

Sin embargo, el programa ‘Suelta la Sopa’ adelantó que el FBI sí investiga a Ninel, pues le habría prestado sus cuentas a Larry Ramos para realizar depósitos, los cuales estarían relacionados con el esquema de fraudes hechos por el empresario.

Solo queda esperar lo que ocurra en los próximos días, ya que Larry obtuvo su libertad hace un par de días e informaron que tendrá que esperar a su juicio para determinar una sentencia.