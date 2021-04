Beckham dejó los perfumes y la moda para ser la imagen de una campaña de vacunación de la ONU

David Beckham no ha dejado de estar en el tapete mundial luego de retirarse del fútbol. El dueño del Inter de Miami, de la Major League Soccer, es un personaje muy mediático y una de las imágenes más importantes del mundo deportivo y fuera de él. En esta oportunidad, el inglés se convirtió en la imagen de la Semana Mundial de la Inmunización, creada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

David Beckham said Covid has "reminded us about the power of vaccines” @UNICEF https://t.co/JmZPkk3RuL

El objetivo de esta campaña es que, a partir de la imagen de Beckham, sirva de inspiración para la comunidad mundial a inmunizarse y proteger a sus familiares . “Inspirar confianza en las vacunas y alentar a los padres de todo el mundo a vacunar a sus hijos con enfermedades mortales”, así lo resaltó la organización.

David Beckham participó en un video en el que reflexiona sobre los cambios que se ha desarrollado a partir de la llegada del coronavirus. “La Covid-19 ha hecho que nos demos cuenta de cuantas cosas dábamos por sentado. La libertad de salir y pasar tiempo con nuestras familias y amigos, la oportunidad de abrazar a las personas que amamos”, aseguró el exfutbolista en el videoclip en el que lucia una camiseta con el logo de la Unicef.

This World Immunization Week, join @UNICEF and Goodwill Ambassador David Beckham to help vaccinate the world.

For every like, RT or reply on this post, UNICEF partners will unlock $1 for our lifesaving vaccine programmes up to $5M. #VaccinesWork pic.twitter.com/Io6L9rPsK3

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) April 23, 2021