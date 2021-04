Premios Oscar 2021: lista de ganadores y mejores momentos de la noche

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los 93 Premios Oscar de la Academia son muy distintos a años anteriores. En primer lugar, se están celebrando en la estación Union Station, en el downtown de Los Ángeles. Sin público y con una audiencia presencial muy limitada: prácticamente sólo están los nominados y sus acompañantes, los presentadores que van saliendo para entregar premios, y el personal esencial necesario para la producción. Poco más de 200 personas en la sala principal, todos después de haber pasado un test negativo de Covid, como dijo Regina King en la introducción de la gala antes de entregar los primeros premios. Eso sí, durante la ceremonia se fueron haciendo conexiones con otros puntos, como el Dolby Theater de Hollywood Boulevard, donde se han celebrado los Oscars los últimos años, e incluso con Seúl, Londres y otros puntos del planeta.

En unos Oscars con más mujeres y personas de color nominadas que nunca, King no desaprovechó la ocasión para demandar justicia social e igualdad racial. Lo hizo recordando el reciente veredicto en Mineápolis en el jucio por el asesinato de George Floyd. Y añadió: “Como madre de un hijo afroamericano yo sé el miedo que se pasa, y no hay fama ni fortuna que pueda cambiar eso”

La alfombra roja de estos Oscars 2021 fue más corta que nunca, ya que sólo algunas cadenas de televisión con derechos de retransmisión tuvieron acceso. El resto de la prensa estamos cubriendo estos Oscars desde casa, a través de un Zoom especial con más de 500 participantes.

El show arrancó mucho más sobrio que en ediciones anteriores, sin actuaciones musicales y casi sin videos preparados. Si por un lado le quitó glamour y, quizá, fuera más tedioso, lo cierto es que también agilizó la entrega de estatuillas. Entre las primeras estuvo la Mejor Película Internacional, que este año se va para Dinamarca por “Another Round“.

En las categorías actorales, el primer premiado fue el británico Daniel Kaluuya como actor de reparto por su papel del black panther Fred Hampton en “Judas and the Black Messiah”.

"What a man." Daniel Kaluuya remembers Fred Hampton in his acceptance speech: "How blessed we are that we lived in a lifetime where he existed…When they played divide and conquer, we say unite and ascend." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/T58yZO1Bq7 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Poco después Mia Neal y Jamika Wilson se convertían en las primeras afroamericanas en ganas el Óscar a Mejor Maquillaje y Peluquería de la historia. Las dos ganaron el premio junto al español Sergio López-Rivera por su trabajo en “Ma Rainey’s Black Bottom”, film producido por Netflix.

Uno de los premios “gordos” de la noche se entregó pasada la primera hora. La estatuilla a Mejor Director fue, como se esperaba, para Chloé Zhao por “Nomadland”. La cineasta de origen chino se convirtió en la segunda mujer en ganar Mejor Dirección en la historia de los Oscars.

#Oscars Moment: Chloé Zhao accepts the Oscar for Best Directing for @nomadlandfilm. pic.twitter.com/1W1zPSxEWS — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Los mexicanos Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés, responsables del sonido de “Sound of Metal”, se llevaron el premio a Mejor Sonido.

No tuvieron tanta suerte los chilenos Maite Alberdi y Marcela Santibáñez, que aspiraban al Oscar a Mejor Documental con “El Agente Topo”. Pero fue “My Octopus Teacher”, el éxito de Netflix, quien se llevó la estatuilla en esta categoría.

Premios Oscar 2021: Lista de ganadores (se irá actualizando)

· Mejor Dirección: Chloé Zhao, por Nomadland.

· Mejor Edición: Mikkel E. G. Nielsen, por Sound of Metal.

· Mejor Fotografía: Erik Messerschmidt, por Mank.

· Mejor Guion Original: Emerald Fennell por Promising Young Woman.

· Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller por The Father.

· Mejor Película Internacional: Another Round, Dinamarca.

· Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn, por Minari.

· Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.

· Mejor Película Animada: Soul, de Pete Docter y Danay Murray, producida por Pixar.

· Mejor Documental: My Octopus Teacher, de Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster para Netflix.

· Mejor Corto: Two Distant Strangers, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

· Mejor Corto Animado: If Anything Happens, I Love You, de Will McCormack y Michael Govier.

· Mejor Corto Documental: Colette, de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

· Mejor Maquillaje y Peluquería: Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson, por Ma Rainey’s Black Bottom.

· Mejor Vestuario: Ann Roth, por Ma Rainey’s Black Bottom.

· Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh, por Sound of Metal.

· Mejores Efectos Visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher, por Tenet.

· Mejor Diseño de Producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale, por Mank.