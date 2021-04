Premios Oscar 2021: lo mejor de la alfombra roja y los ‘looks’ de las celebridades en esta edición número 93

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las partes que todos esperan cuando llega el día más importante para la industria del cine, Los Premios Óscar, es la alfombra roja. Aquí los famosos pueden lucir sus mejores galas, las cuales probablemente quedarán en el recuerdo del colectivo. Así como también pueden causar estragos en los críticos de moda, cuando los mismos no fueron del todo acertados. Así que el paso por la alfombra roja se resume a los mejores y peores vestidos de la noche.

Este año la misma no estaba ubicada en la parte exterior del tradicional Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles sino en Union Station, las estación principal de trenes de la misma ciudad. Así que de ahí todos los participantes de las grandes producciones de la industria del cine pasaron y deslumbraron, llevándose así los diseñadores también una buena tajada de elogios.

Young Yuh-jung y Yeri Han.

La actrices de la película “Minari” llegaron muy clásicas y elegantes.

Riz Ahmed.

El actor británico pakistaní y uno de los grandes preferidos de la noche por su participación en la cinta “Sound of Metal for the Portrayal” luciendo un traje negro de la casa Prada.

Gary Oldman.

De traje clásico, con el que estamos acostumbrados a ver a casi todos los caballeros que desfilan por la alfombra roja del Óscar.

¡Inspírate con la elegancia de la #redcarpet! Gary Oldman es un hombre que siempre ha sabido estar a la altura del momento. El negro siempre sienta muy bien. #Oscars pic.twitter.com/KokHPlhBy2 — High Life México (@highlifemx) April 26, 2021

Marlee Matlin.

Usó un traje metalizado de Vivienne Westwood al estilo vintage.

Chloe Zhao.

Llegó con sus acostumbradas trenzas en el cabello dispuesta llevarse a la estatuilla.

Zendaya.

La perfección de la actriz quedó evidenciada con un vestido de Maison Valentino color amarillo y además brillaba en la oscuridad.

Regina King.

Usó un vestido Louis Vuitton que tenía 62 mil lentejuelas y 4 mil cristales. Aseguran que tomó más de 140 horas confeccionar el mismo.

Halle Berry.

Sorprendió con un vestido de vuelos color violeta y un peinado corto y de flequillo.

Halle Berry sports a short 'do and a long gown at the #Oscars https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/oOZTY0gKR9 — Variety (@Variety) April 25, 2021

H.E.R.

Nominada a Mejor Canción Original la cantante llevó un transparente y sencillo “overall” color azul.

Reese Witherspoon.

Escogió uno de sus colores preferidos: el rojo y para ello se decidió por la firma Dior.

Se están formando los trends para esta red carpet. ¿Eres team BOLD o team METÁLICO? Reese Witherspoon da su respuesta con #DIOR 💅 #Oscars pic.twitter.com/V6cXygvMDc — ELLE México (@ELLEMexico) April 26, 2021

Daniel Kaluuya.

Nominado a Mejor Actor de Reparto por la película “Judas and the Black Messiah” se decidió por un Bottega Veneta y una gargantilla Cartier que resaltaba a distancia.

Lakeith Stanfield.

De “Judas and the Black Messiah” es una de la preferidas de la noche. Usó un ‘jumpsuit’ de Yves Saint Laurent muy al estilo los años ’70.

Judas and the Black Messiah es uno de los grandes títulos de la noche, acá Lakeith Stanfield llegando a la red carpet con un jumpsuit de #SaintLaurent. #NosEncanta pic.twitter.com/denHnJWafH — ELLE México (@ELLEMexico) April 25, 2021

Vanessa Kirby

Nominada a mejor actriz vistió un traje rosa pálido de Gucci.

#VanessaKirby nominada a mejor actriz llega a la ceremonia en un #Gucci rosa claro con cola. pic.twitter.com/uuFQT3ZgBK — ELLE México (@ELLEMexico) April 25, 2021

Andra Day.

Nominada a Mejor Actriz por la película “Billy Holiday Une Affaire d’état“ , la cual narra la vida de la cantante vistió un traje escotado y dorado de la diseñadora Vera Wang.

Amanda Seyfried.

Nominada como Mejor Actriz de Reparto por la película “Mank” se decidió por usar un vestido rojo de corpiño y tul diseñado por Armani.

Carey Mulligan.

Escogió un Valentino color dorado justo la noche que está nominada a Mejor Actriz por la película “Promising Young Woman”.

Viola Davis.

Nominada en la categoría a Mejor Actriz por la película “Ma Rainey’s Black Bottom“, escogió un vestido blanco de la casa Alexander McQueen.

Desmond Roe y Travon Free.

Directores de “Two Distant Strangers,” vistieron de amarillo y negro combinándose.

Lesli Odom Jr.

Nominado por “On Night in Miami” decidió ir parecido de dorado de la marca Brioni. Odom siempre se ha caracterizado por usar trajes de colores llamativos y tornasoles.

Laura Pausini.

Usó el clásico negro de la firma Valentino y lo acompañó de joyas BVLAGRI. La cantante italiana está nominada en la categoría de Mejor Canción Original con “Lo Sí (Seen)”.

#laurapausini Pausini eligió un #Valentino negro con joyas de BVLAGRI para esta gran noche. Laura Pausini está nominada a los Oscar de 2021 con la canción 'Yo sí' pic.twitter.com/mRFh1vtJN9 — ELLE México (@ELLEMexico) April 25, 2021

Ariana DeBose.

La actriz, quien está en la nueva cinta que además será dada a conocer durante la ceremonia usó un vestido Versace, sandalias de Stuart Weitzman y joyas de Harry Winston.

Diane Warren.

Esta no es la primera vez que está nomida. Actuará al lado de Laura Pausini con la canción “Lo Sí (Seen)” de la película “The Live Ahead”. Escogió un traje de pantalón blanco satinado de la casa Valentino.

Tiara Thomas.

Está nominada en la categoría a Mejor Canción Original “Fight For You”. Se decidió por un traje-pantalón también que le hicieron especial para ella del sello Jovana Louis.

Colman Domingo.

De la película “Ma Rainey’s Black Bottom” impactó con un traje color rosado fluorescente de la casa Versace.

Glenn Close.

Caminó muy clásica por la alfombra roja luciendo de azul eléctrico y pantalón negro. Es una de las nominadas por “Hillbilly Elegy.”

Celeste Waite.

Nominada a Mejor Canción Original llamó la atención por su tiara, su peinado y por sostener una cartera de corazón en sus manos diseñada por la casa Gucci.