Anciano de 90 años mató a balazos a su vecina cerca de comisaría en Nueva Jersey

Clent Morris, un hombre de 90 años, fue arrestado por disparar fatalmente a su vecina en Nueva Jersey, tan cerca de una comisaría que los agentes escucharon las detonaciones.

El ataque mortal ocurrió el sábado 24 en Trenton, capital estatal, luego de una disputa en curso entre el anciano y la vecina no identificada, dijo la policía a The Trentonian.

El cuartel general de la policía está ubicado al otro lado de la calle del lugar y tres detectives “estaban lo suficientemente cerca para escuchar los disparos” y responder de inmediato. “Los detectives vieron a una víctima femenina que sufría heridas de bala”, dijo la policía en un comunicado.

Luego “entraron a la casa donde encontraron a Morris con una herida en el ojo”, añadió la policía, sin dar más detalles. El sospechoso de 90 años fue arrestado y trasladado a un hospital para recibir tratamiento. También se recuperó una pistola en la escena.

Ni el nombre ni la edad de la víctima se dieron a conocer de inmediato. “Parece que el sospechoso y la víctima se conocían y habían tenido disputas entre ellos en el pasado”, agregó el comunicado policial. “Los detectives del Grupo de Trabajo de Homicidios del Condado de Mercer presentarán los cargos correspondientes al finalizar su investigación”.

