¡Gigantes del cine! Dos estrellas de la NBA fueron premiados en la gala de los Oscar

La gala de uno de los máximos galardones de productos audiovisuales fue celebrada hace pocos días. Nomadland fue el gran rodaje vencedor de la celebración. Esta obra recibió el premio a mejor película, dirección y actriz protagonista. No obstante, entre los ganadores de la noche, un par de estrellas de la NBA fueron congratulados con sus estatuillas: Kevin Durant y Mike Conley, jugadores de Brooklyn Nets y Utah Jazz, respectivamente.

Kevin Durant and Mike Conley join the late Kobe Bryant as NBA Oscar winners

Bryant made history by becoming the first pro athlete to win an Academy Award in 2018 when his “Dear Basketball” took home Best Animated Short Film 🎬 pic.twitter.com/486d0QYx53

— CBC Sports (@cbcsports) April 26, 2021