Tristan Thompson habría engañado de nuevo a Khloé Kardashian con esta modelo que lo afirma todo

El novio de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, ha sido acusado de volver a engañarla después de que una mujer afirmó que estaba ‘en contacto’ con el jugador de la NBA a principios de este año.

El pasado 22 de abril, se transmitió un episodio más del podcast ‘No Jumper’ donde el presentador, de nombre Adam, entrevistó a cuatro mujeres que se hacen llamar ‘The Blackout Girls’ cuando una de ellas, Sydney Chase, reveló que recientemente entre ella y Tristan existió algo más que amistad.

Sydney contó que Tristan le había asegurado que ya no estaba en una relación con Khloé y que mantuvo un romance con él hasta que se enteró que no estaba soltero como le hizo creer.

Ella afirmó: “No lo sabía, me dijo que ya no estaba en una relación, así que hablamos. Salimos varias veces. Hicimos de todo. Esto fue en enero o noviembre, probablemente enero. Sucedió, luego descubrí que no estaba soltero y lo corté”.

Sin duda, esta revelación podría causar otra ruptura para los padres de la pequeña True, a pesar de que el basquetbolista intentó desesperadamente hacer que las cosas funcionaran hasta que Khloé optara por darle una segunda oportunidad, pero después de este rumor solo queda esperar que Tristan se pronuncie al respecto y desmienta o, en su caso, declare la verdad. Algo que la Kardashian ya no estaría dispuesta a perdonar.

Y es que no sería la primera vez que Thompson engaña a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, pues la causa de su separación, en 2019, fue por haberse involucrado con la ahora ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Cabe mencionar que, en los teasers de la última temporada del reality de las Kardashian, Khloé y Thompson hablaron sobre tener un segundo hijo juntos luego de ver que su relación se encontraba en el mejor de los momentos; aunque si todo resulta como lo ha contado Sydney, probablemente Khloé se vea en la necesidad de descartar ese plan.