Pixar busca niña transgénero para darle voz a su próxima producción

Hace un año Pixar presentó su primer personaje LGBT +, una policía lesbiana con la voz de la escritora y actriz abiertamente gay, Lena Waithe, en la película ganadora del Oscar, “Onward”. Ahora, el estudio de animación más reconocido de la industria busca romper la barrera de los jóvenes transgénero.

De acuerdo al perfil de Twitter @TransMarch, Pixar acaba de abrir una convocatoria buscando a actrices de doblaje que puedan encarnar a “Jess”, una niña transgénero de 14 años, para que tome el papel estelar en una nueva producción.

Según el comunicado, describen al personaje como compasiva, divertida y alguien que siempre te apoyará; y en cuanto a las características que se requiere para obtener el papel, Pixar detalla que sea una actriz que tenga entre 12 y 17 años, entusiasta, divertida y enérgica, que además se sienta a gusto actuando frente a un micrófono.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL

— Trans March (@transmarch) April 20, 2021