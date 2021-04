Terminará el ‘toque de queda’ de medianoche para servir comida y bebidas en restaurantes de NYC

A partir del próximo 17 de mayo ya no tendrá que apurarse para terminar su cena o acabarse el último trago, debido a que el restaurante tiene que cerrar su servicio exterior a la medianoche. El gobernador Andrew Cuomo anunció este miércoles que desde esa fecha terminará el ‘toque de queda’ que se impuso para que a las 12 a.m. se dejara de servir comida y bebidas en las áreas al aire de estos negocios.

Y a partir del 31 de mayo, el toque de queda para el servicio interior de los restaurantes también será eliminado, permitiendo que los clientes puedan quedarse consumiendo dentro de estos locales después de las 11 p.m.

Pero las buenas noticias no terminan allí, el mandatario estatal también anunció que a partir del próximo lunes 3 de mayo, se permitirá a los bares de la ciudad de Nueva York tener a clientes sentados en sus espacios interiores.

“Sabemos que la tasa de positividad de COVID es un reflejo de nuestro comportamiento, y durante el último año los neoyorquinos se mantuvieron disciplinados y continuaron con las prácticas que sabemos que funcionan para detener la propagación del virus”, dijo el Cuomo en un comunicado al anunciar el fin del toque de queda.

El Gobernador agregó que todo lo que hemos estado haciendo está funcionando, “todas las flechas apuntan en la dirección correcta y ahora podemos aumentar aún más la actividad económica. El levantamiento de estas restricciones para restaurantes, bares y empresas de ‘catering’ permitirá que estos negocios que han sido devastados por la pandemia puedan comenzar a recuperarse mientras volvemos a una nueva normalidad en un mundo pospandémico”.

NEW: Beginning May 17, the 12am outdoor dining area curfew for bars & restaurants will be lifted.

The 12am indoor area curfew will be lifted on May 31.

