Un joven hispano que organizó caótica carrera clandestina, murió atropellado días después

Anthony Corona desquició una noche el tránsito en Colorado, generó caos y peligro en la autopista por una carrera clandestina. Irónicamente murió días después, atropellado tras una discusión con su novia y próxima madre de su hijo.

Después de más de dos meses de investigaciones, la Policía de Aurora anunció este miércoles que se logró identificar al organizador de carreras clandestinas que mantuvo cerrada durante horas una transitada carretera de Colorado: un joven hispano que recientemente falleció al ser atropellado al cruzar a pie otra carretera.

Según el Departamento de Policía de Aurora (APD), el domingo 8 de marzo Anthony Corona, de 21 años, coordinó el cierre no autorizado de la Interestatal 225 para usar los amplios carriles de esa ruta para competencias de velocidad.

El incidente dejó atrapados durante horas a más de 800 automovilistas hasta que APD retomó el control de la carretera, reabriendo las rampas de entrada y salida que habían sido bloqueadas por los cómplices de Corona.

Por ese incidente se esperaba que el joven enfrentaría al menos siete cargos, incluyendo conducta peligrosa para la vida de otras personas, obstrucción ilegal de una carretera, conspiración, secuestro de motoristas y alteración del orden público.

Pero una vez que Corona fue identificado, inmediatamente se verificó que había fallecido el 4 de abril al ser atropellado por un automóvil al intentar cruzar caminando la Interestatal 25 en la localidad de Broomfield, al norte de Denver.

Según la Policía, Corona y su pareja, Ruth García, iban en un carro conducido por Corona cuando ella le informó que estaba embarazada y lo cuestionó sobre si él seguía o no en contacto con otras mujeres. Aparentemente, eso llevó a una discusión que hizo que Corona estacionase el vehículo, bajase, y se dirigiese hacia la I-25, con el fatídico resultado.

Los investigadores de ese accidente encontraron que el conductor que atropelló a Corona no estaba ni distraído ni intoxicado. Además, no huyó del lugar y cooperó con las autoridades, por lo que se considera improbable que se presenten cargos en su contra.

Since this incident occurred, detectives from our traffic section have been tasked with investigating this further. Their goal is to positively identify any & all participants that night who inconvenienced others and/or put lives at risk.

— Aurora Police Dept 🇺🇸 (@AuroraPD) March 9, 2021