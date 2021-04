Anciano asesino serial confesó dos homicidios brutales más en Nueva Jersey, 47 años después

Richard Cottingham, un asesino en serie convicto en Nueva Jersey conocido por desmembrar a sus víctimas, se declaró culpable el martes de más crímenes: la violación y el ahogamiento de dos amigas adolescentes que habían desaparecido camino a un centro comercial en Paramus, en 1974.

Cottingham, nacido en El Bronx (NYC) hace 74 años, compareció virtualmente en la corte para admitir los asesinatos de Mary Ann Pryor (17) y Lorraine Marie Kelly (16). “Durante 47 años, estuve aguardando una respuesta”, dijo a Pix11 Nancy Pryor, hermana mayor de Mary Ann. “Estoy tratando de procesarlo. No me lo esperaba”.

Cottingham ha estado en la prisión estatal de Trenton (NJ) con cadena perpetua desde 1981, condenado por dos asesinatos en Nueva Jersey y tres en Nueva York. En el pasado él mismo ha afirmado que fue responsable de hasta 100 asesinatos en ambos estados.

El año pasado confesó tres homicidios más, que se remontan a fines de la década de 1960. Es conocido como el “Torso Killer” por desmembrar brutalmente a sus víctimas cortándoles miembros y cabezas.

Los cuerpos desnudos y maltratados con quemaduras de cigarrillos de Mary Ann y Lorraine fueron encontrados boca abajo en bosques de North Jersey, cinco días después de su desaparición en el verano de 1974. Las dos amigas habían dejado sus casas para un viaje 13 millas al norte hasta un centro comercial, donde comprarían trajes de baño para visitar la costa de Jersey. Testigos dijeron que ambas estuvieron haciendo “autostop” en Broad Avenue en Ridgefield. Nunca más fueron vistas con vida.

Un médico forense le había dicho a Nancy que su hermana y Lorraine Kelly murieron al respirar las aspiraciones de la otra, después de haber estado enrolladas juntas en una especie de alfombra.

El martes, Cottingham admitió que secuestró a Mary Ann y Lorraine, las llevó a una habitación de motel, las ató, las violó y luego las mató ahogándolos en la bañera.

“Está aliviado de que esta nube que ha estado colgando sobre su cabeza durante muchos, muchos años ahora se haya eliminado”, dijo su abogado defensor, John Bruno, y agregó que Cottingham esperaba darles un cierre a las familias.

El asesino serial, padre de familia con tres hijos en Lodi (NJ) y técnico informático de una destacada compañía de seguros de salud, fue arrestado por otro caso en 1980, después de que la empleada de un motel en Hasbrouck Heights escuchara a una mujer gritar en una habitación.

Los detectives dijeron que su ola de asesinatos probablemente comenzó en 1967 y continuó hasta 1980, con víctimas femeninas en Nueva Jersey y Nueva York. Los investigadores dijeron que a menudo drogaba, violaba y mutilaba a sus presas, a quienes a veces conocía en clubes y bares.

El jefe de investigaciones de la Oficina del Fiscal del Condado Bergen, Robert Anzilotti, obtuvo confesiones de Cottingham entre 2004 y 2019. Una fuente dijo que se retirará a finales de esta semana y que cerrar el caso Pryor/Kelly después de todo este tiempo significa mucho para él.

Una de las personas que ayudaron a facilitar la declaración de culpabilidad actual de Cottingham es Jennifer Weiss, cuya madre, Deedeh Goodarzi, fue decapitada y quemada por Cottingham en 1979, dentro de un hotel de Times Square.

Weiss le escribió a Cottingham hace aproximadamente una década y comenzó una amistad poco probable con él. Lo vio por última vez en diciembre de 2020 durante una visita a la prisión al aire libre. Ella ha dicho que su misión es obtener confesiones de Cottingham, para poder ayudar a las familias de otras víctimas.

