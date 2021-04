Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Otra demanda para Pablo Lyle, ahora le piden 100 mil dólares… No solo a él, también su cuñado Luca Delfino está dentro de esta exigencia bajo la acusación de ‘negligencia’.

La demanda la interpuso Juan Hernández Junior, el hijo de Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años que murió luego de un altercado de tránsito con el actor.

Esta demanda civil, según informó Javier Ceriani y Elisa Beristain en ‘Chisme No Like’, fue interpuesta el 29 de marzo, por el hijo del fallecido, en nombre de la familia, quien exige una indemnización por negligencia de parte tanto de Lyle como de Delfino.

¿Por qué ambos? Recordemos que el 31 de marzo del 2019, fue el fatídico día en donde fue golpeado Hernández, Lyle, su esposa y su hijo se dirigían al aeropuerto de Miami para tomar un vuelo de regreso a México. Delfino, cuñado del actor iba manejando, cuando, en un semáforo, el fallecido se bajó de su vehículo, le golpeó la ventana al conductor y le reclamó una mala maniobra que había hecho minutos antes.

Luego de la pelea, y mientras Hernández se dirigía a su vehículo, Pablo Lyle se bajó corrió hacia él y le pegó dejándolo tirado en el piso. Dicho golpe le provocó la muerte 4 días después.

El actor, que siguió camino a su destino, fue arrestado en el aeropuerto. Después de varias semanas en prisión y una acusación de homicidio involuntario, el juez le permitió tener arresto domiciliario, pero le prohibió salir del país.

Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Hernández murió a raíz de “complicaciones por trauma contundente en la cabeza” e indicó ‘homicidio’ como probable causa de la muerte.

Desde hace 2 años vive justamente en la casa del cuñado, quien también está envuelto en todo este terrible episodio que se vio retrasado por la pandemia.

Leyle tendrá antes del juicio otra audiencia virtual, el 27 de mayo, en donde sus abogados presentarán todas las pruebas necesarias para estar listos para el juicio.

“Pedimos una prórroga y se nos concedió. La nueva fecha del juicio es el 17 de junio de 2021“, indicó el abogado Bruce Lehr, a la salida de la última audiencia que fue un poco antes de que recibieran esta nueva demanda.

Este nuevo revés judicial, de seguir su curso, complicaría aún más la situación de Pablo Lyle, pues recordemos que hace dos años, desde que esto sucedió, el actor no tiene trabajo, fue sacado de la novela donde estaba, y al no poder salir de Estados Unidos, no tiene posibilidad de proveer diner, ya que en este país no puede tampoco trabajar, no tiene ningún tipo de visa o documento que se lo permita.

