Carmen Aub, quien fuera Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, vivió tremendo destape en Instagram

La actriz Carmen Aub compartió en Instagram un revelador video en el que se ha dejado ver en lencería. La famosa intérprete que le dio vida a Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, modeló su cuerpo para su más de dos millones de seguidores en dicha red social. La publicación tuvo una intención y sobre esto dijo:

“¡Tuve que preguntarle a un par de personas que pensarían de este video antes de publicarlo! ¿Qué mal no? un hombre no tendría que preocuparse por “lo que pensarán”, pero como mujer tengo que preguntar si está bien o no”, explicó la reconocida actriz.

“Si está trashy, o que digan ‘¿para qué? ¡No necesitas!’ ¿Necesitar qué? O ‘en traje de baño sería diferente’ cuando creo que mi traje de baño revela más, ¿pero, es que en ropa interior me pueden percibir fácil? Aunque no me conozcan, las personas van a preferir etiquetarme con lo que les de más paz a ellos, y como dice esta frase “I want women to be liberated and still be able to have a nice ass and shake it” de Shirley MacLaine””, concluyó la actriz.

La publicación superó las 955 mil reproducciones. Y tuvo comentarios tanto de fans como de celebridades. Cynthia Alesco, por ejemplo, le comentó: “Siempre nos pasa eso cómo mujeres pero recuerda: Tu estás duras en ir al gym 😂😂 besos beba”. Dayana Garroz, “La Coronela” en El Señor de los Cielos en la producción de Telemundo la llamó “dama”. Mientras que Carmen Villalobos le dijo “Bella, carajo” y Scarlet Gruber la describió como “divina”.

