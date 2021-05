Protesta de aficionados del Manchester United obligó a postergar el derbi ante el Liverpool

¿Existen fanáticos más apasionados y con sentido de pertenencia que los ingleses? Probablemente en Manchester te digan que no. Los fanáticos del Manchester United invadieron Old Trafford y evitaron la realización del partido entre los ‘Red Devils’ y el Liverpool. El clásico de Inglaterra. Imagínense. ¿La razón? Exigir la salida del club de la familia Glazer, los actuales dueños.

Una tormenta de aproximadamente 200 fanáticos irrumpió en la ciudad deportiva del club de forma sorpresiva. Tomaron los accesos y poco pudo hacer el personal de seguridad. Llegaron hasta el campo de juego con pancartas, cánticos y bengalas que pedían la salida de los Glazer por el bien del Manchester United.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021