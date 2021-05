Padre murió tras ser baleado el día de su cumpleaños en Queens, Nueva York

Kajawn Howard, un hombre que fue baleado el día de su cumpleaños la semana pasada en una calle de Queens (NYC), sucumbió a sus heridas, informó ayer la policía.

Howard, cuyo cumpleaños 29 fue el pasado miércoles, recibió un disparo en el estómago. La policía luego determinó que otro hombre de 26 años había sido baleado en la espalda en la misma escena, en Rockaway Boulevard cerca de la calle 134 en South Ozone Park, alrededor de las 11:40 de esa noche.

Howard fue trasladado por medios privados al Jamaica Hospital Medical Center, donde fue declarado muerto al día siguiente. Paramédicos llevaron a la víctima más joven al mismo centro, donde ayer figuraba en condición estable.

El occiso vivía a pocas cuadras del salón de fiestas donde estaba celebrando su cumpleaños número. Era padre de un bebé de un año y trabajaba en la construcción, dijeron sus amigos a NY Daily News.

La policía dijo la semana pasada que el tiroteo ocurrió durante una disputa con un hombre vestido de azul en una esquina, y desde entonces no ha habido más detalles sobre el sospechoso, quien huyó y sigue prófugo.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A Queen man was fatally shot on his 29th birthday in a hail of bullets that wounded a second man, police said.https://t.co/xZYMW8gwgh

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 3, 2021