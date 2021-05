¡Pesadilla! Ansu Fati, joven estrella del Barcelona, será operado por cuarta vez en la rodilla izquierda

Ansu Fati tomó una decisión clave para su futuro. Ante las recaídas que le han imposibilitado volver a las actividades futbolísticas, la joya del FC Barcelona decidió operarse por cuarta vez en la rodilla izquierda. Este vez será definitivo: se someterá a una meniscectomía en la que se le extraerá el menisco interno.

El joven español de 18 años pasará este jueves por el quirófano para ser operado por el Dr. Antonio Maestro y el Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. El primero es el médico de la selección portuguesa de fútbol, quien en días recientes se involucró de lleno con su caso. El segundo es uno de los doctores a los que Fati acudió junto a su entorno para evaluar su situación y tomar una decisión.

El médico principal del Fútbol Club Barcelona, el Dr. Ramon Cugat, realizó tres artroscopias a la rodilla izquierda de Ansu Fati. La situación no mejoró, Fati siguió presentando incomodidades con las cargas altas de trabajo y definitivamente su regreso se volvió una incógnita. Al acudir a otros especialistas, la conclusión fue que remover el menisco es la ‘única solución’ a su lesión.

Dr. Ramon Cugat performed three failed arthroscopies on Ansu Fati's left knee. The first one being in November, then January and the last one in March. Ansu visited other specialists in France that told him that removing his meniscus is the only 'solution' to his injury.

