TacoMoon: Taco Bell celebra la fase lunar y te regala un Crunchy Taco este 4 de mayo

Taco Bell celebra a la Luna con su primer evento llamado Taco Moon en donde la compañía te regalará un Crunchy Taco desde las 8:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. de este martes.

No tendrás que comprar nada para recibir tu taco gratis. Puedes pedirlo en línea a través de la aplicación del restaurante o bien acudir a una de las sucursales participantes.

“Taco Bell planea regalar la mayor cantidad de tacos que haya hecho en un solo día el 4 de mayo, cuando la saga de fases lunares finalmente muestre su forma de media luna perfecta”, dijo la compañía en un comunicado.

“Sabemos que la luna del 4 de mayo nos llevará a nuevas alturas al presentarnos a nuevos futuros fans de una forma deliciosa”, dijo Julie Felss Masino, presidenta de Taco Bell International.

El evento “Taco Moon” tendrá lugar la misma fecha que se celebra el Día de la Guerra de las Galaxias, pero que en realidad no coincidirá con el último cuarto de Luna.

La fase de último cuarto, cuando la cara de la Luna que mira a la Tierra está iluminada hasta la mitad, se produjo la noche del lunes. Este martes la luna se pondrá por la tarde, antes de que inicie la promoción de Taco Bell.

The world’s newest lunar phase arrives tomorrow: The #TacoMoon. And we're giving you a free Crunchy Taco to celebrate. Available only on 5/4 from 8 PM to 12 AM or all day online or on the app. 🌮 🌓

— Taco Bell (@tacobell) May 4, 2021