Taco Bell también ofrecerá sándwiches de pollo con su propia versión en forma de taco

Taco Bell iniciará su propia versión de un sandwich de pollo a partir del 11 de marzo en forma de taco. El nuevo producto estará disponible en sus restaurantes de Nashville, Tennessee y Charlotte en Carolina del Norte.

El sándwich de Taco Bell se inspira en el mismo concepto del taco mexicano que el resto de su menú. Los tacos de sándwich de pollo crujiente se servirán en un pan blanco con un trozo de pollo crujiente y salsa chipotle, se venderán a un precio de $2.49 dólares cada uno y también habrá un sándwich picante con jalapeño.

Is it a sandwich or a taco? You decide. Try our new Crispy Chicken Sandwich Taco in regular or spicy. Testing at select locations in Nashville, TN & Charlotte, NC starting March 11. pic.twitter.com/7SaC628a40

— Taco Bell (@tacobell) February 23, 2021