Los tacos de papa, de nuevo en el menú de Taco Bell

Taco Bell está trayendo de regreso su alimentos elaborados a base de papas después de haberlos retirado del menú el año pasado.

La compañía anunció que sus famosos Cheesy Fiesta Potatoes y el Spicy Potato Soft Taco regresarán al menú de manera permanente a partir del 11 de marzo.

Ambas opciones fueron eliminadas el verano pasado para simplificar las opciones de menú de los restaurantes de Taco Bell. Ahora que están de regreso los fanáticos de los carbohidratos podrán estar más alegres.

El Spicy Potato Soft Taco costará sólo $1 dólar y las Cheesy Fiesta Potatoes $1.49 en los restaurantes participantes. Taco Bell informó que podrás intercambiar la carne por papas o frijoles en cualquiera de los platos del menú que tiene la compañía.

We got SO excited about our potato announcement, we forgot to make sure everyone could understand him. Captioned spud HERE… 💜🥔 pic.twitter.com/sYk4PVBGwW

— Taco Bell (@tacobell) January 14, 2021