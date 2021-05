Verratti explotó tras la eliminación del PSG en la Champions: “El árbitro me dijo ‘jódete'”

El Manchester City eliminó al PSG de la Champions en un partido que terminó en polémica. En palabras para la televisión francesa, Marco Verratti, figura del París Saint-Germain, denunció malos tratos del árbitro Björn Kuipers. “Me dijo ‘jódete’. Si nosotros decimos eso nos caen 10 partidos de sanción“, declaró con indignación el mediocampista italiano.

Ander Herrera, también mediocampista del PSG, se quejó de igual forma por el vocabulario utilizado por el referee principal del encuentro. En este caso señaló que el colegiado neerlandés se dirigió de mala manera a su compañero Leandro Paredes: “En un momento le ha dicho ‘que te den por culo’ y eso no lo podemos aguantar“, aseguró.

No fue la única situación polémica del partido. Al minuto 69′ fue expulsado con roja directa el argentino Ángel Di María. El PSG se despide de la Champions con una gris imagen en todos los sentidos.

🗣 Ander Herrera: "The referee said 'f*ck off' to Leandro Paredes. If we say that, we are out for four games."

🗣 Marco Verratti: "He also told me 'f*ck you' a few times. If I say 'f*ck you', I am out for 10 games!" [RMC Sport] pic.twitter.com/GyTTZgx7Uh

