Guardiola lo logró: el Manchester City jugará la primera final de Champions en su historia

El Manchester City no solo cuidó sino que extendió su ventaja sobre el PSG en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Lo venció 2-0 (global 4-1) y clasificó a la primera final de su historia en el torneo continental. Los ‘Citizens’ fueron guiados por un planteamiento perfecto de Pep Guardiola, quien una vez más volvió a hacer historia.

FULL TIME | 🎶 ISTANBUL ISTANBUL WE ARE COMING!!! 🎶

El City de Guardiola se convirtió en el club número 42 en alcanzar la final de la UEFA Champions League. Fue un logro por el que esperaron por años.

La organización confió en el entrenador español, le dio tiempo al mando y los resultados finalmente están llegando. Ya ganó la Copa de la Liga, este fin de semana podrían coronarse campeones de la Premier League y el próximo 29 de mayo, en Estambul, Turquía, tendrá la oportunidad de volver a conseguir un triplete, hito que ocurriría por segunda vez en la historia del fútbol inglés.

⏰ RESULT ⏰

🔵 Manchester City reach their first ever Champions League final!

👏 @ManCity become 42nd club to reach the European Cup showpiece

⚽️ Mahrez strikes in either half for hosts

🤔 Who impressed you most?#UCL

