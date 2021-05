Estos son los mejores memes que nos dejó la eliminación del Real Madrid de la Champions

Las risas nunca faltan, y menos en los partidos más vistos del año. El encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre Chelsea FC y Real Madrid no fue la excepción. Los memes se han vuelto una tradición, así que hoy les presentamos una selecta colección de ellos.

Parece que para Zidane la vida en la Champions League no es tan sencilla si Cristiano Ronaldo no está en su equipo…

Zidane in the UCL without Ronaldo to carry him pic.twitter.com/rLceBT4h3D

Gareth Bale, en Inglaterra, seguró expresó una que otra sonrisa al ver como Zidane se quedaba afuera de la Champions sin rematar a puerta ni crear peligro al arco rival… Justo tres días después de haber marcado un hat trick con el Tottenham.

Gareth Bale seeing Real Madrid and Zidane get knocked out of the UCL while he scored a hat trick at the weekend pic.twitter.com/gjEP6zfDOW

— Football Memes and Banter (@footy_bantter) May 5, 2021