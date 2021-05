¿Qué significa la liberación de las patentes de vacunas contra COVID-19 que Biden apoya?

El gobierno del presidente Joe Biden se pronunció a favor de renunciar a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra COVID-19, a fin de impulsar la producción de dosis para enfrentar la pandemia.

La posición del gobierno estadounidense llega tras la presión internacional de ampliar la inmunización en los países más pobres cuyas vacunas se distribuyen actualmente por distintos esquemas, incluidos el esfuerzo COVAX, al que EE.UU. pretende destinar $2,000 millones de dólares en varios meses.

Estados Unidos había sido un obstáculo en la Organización Mundial del Comercio por una propuesta para suspender algunas de las protecciones de propiedad intelectual, para permitir a los fabricantes de medicamentos de todo el mundo acceder a los secretos comerciales de la producción de vacunas. Ese esfuerzo sería temporal.

La propuesta original fue hecha por gobiernos de India y Sudáfrica. El primer país se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, debido a los miles de casos que abonan para sus 21 millones de contagios y más de 230,000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, anunció la posición de la Administración Biden.

“Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, dijo en un comunicado. “La Administración (Biden) cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero al servicio de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19”.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021