Un programa científico para mejorar la salud de todos

Desde el año pasado, nuestra Hispanic Federation colabora con el Programa Científico All of Us, cuyo objetivo consiste en brindar a las y los investigadores científicos más y mejores datos sobre la manera en que la genética, el medio ambiente y el estilo de vida afectan la salud. Para eso, el Programa requiere la participación, como mínimo, de un millón de personas de diversos orígenes y localidades del país. El objetivo de nuestra colaboración con el Programa Científico All of Us es que éste obtenga suficiente información sobre la comunidad latina, que constituye casi un 17 por ciento de la población estadounidense, pero sobre la cual los científicos no cuentan con un volumen adecuado de datos.

Una razón de esa falta de representación en los estudios médicos es que muchos latinos no confían en que se respetará su privacidad

“Las y los participantes en este Programa Científico comparten información de distintas maneras”, explica Jonathan Rodriguez, Coordinador de Difusión sobre la Salud de la Hispanic Federation. “Entre ellas, encuestas y registros electrónicos sobre su salud, muestras de sangre, orina o saliva, y más. Pero es muy importante aclarar que toda información que pueda identificar al participante se elimina de los datos antes de que estos se envíen al Centro para investigadores de All of Us”.

“La medicina de precisión”, comenta Rodriguez, “se basa en cada paciente como individuo, y toma en cuenta su entorno, su modo de vida, su historia clínica y las características genéticas personales y familiares. La meta de All of Us es aprender por qué las personas se enferman y cómo se mantienen sanas, para poder así desarrollar nuevos tratamientos”.

Por cierto, el programa, que es patrocinado por los Institutos Nacionales de la Salud, ya ha comenzado a entregar resultados genéticos a quienes proporcionaron esas muestras biológicas. El origen y las características genéticas de cada persona pueden facilitar el diagnóstico temprano y el posterior tratamiento de diversas condiciones de salud. Ese primer paso refleja la prioridad que da el Programa a la devolución de información a los voluntarios. Más adelante, además de recibir información genética, las y los participantes podrán obtener resultados relacionados con su salud.

Más importante aún, la participación de cada cual en este enorme emprendimiento científico ayuda a comprender mejor la salud individual y colectiva de toda nuestra comunidad.

Por eso aliento a todas las personas mayores de 18 años que estén interesadas en recibir información o en participar en el Programa Científico All Of Us a que llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 1-844-432-9832.

¡Celebremos juntos el 31er aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!



–Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation