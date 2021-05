Celia Lora hace una pícara confesión: “No sé posar con ropa”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Celia Lora posará nuevamente en la revista Playboy a finales del 2021 para festejar 10 años desde la primera vez que mostró su cuerpo al desnudo en dicha publicación, pues afirma que le es más fácil fotografiarse sin ropa.

“Cuando tengo fotos, no sé posar con ropa. Suena a ‘jalada’, pero por Dios que estoy así de ‘no sé qué hacer’, ‘encuerada’ ya sé qué traigo porque estoy pensando más ‘¿me veré panzona?’, ya sabes que todo nos queda diferente o se ve arrugado o no sé qué, entonces ahí estoy alucinando“.

La hija de Alex Lora, líder del grupo El Tri, está contenta con su cuerpo y aunque ella hace algunos años se hizo la cirugía para reducir el tamaño de su busto, no recomienda que lo hagan.

“Cuando yo tenía 24 años me quité; yo era 38DD y ahora soy 36DD, pero es cuando subo de peso. No lo recomiendo y es una estupidez enorme, si no existiera el láser (para quitar la cicatriz) yo no hago Playboy; y no nada más eso, es una tontería porque cuando subes de peso te vuelven a crecer, entonces no lo hagan y ¡duele horrible!”.

Celia actuará por primera vez y estará al lado de Sebastián Zurita en una serie para Amazon.

“Es un personaje que se llama Celia y salgo en varios capítulos, ¡está muy padre!, estoy muy contenta con eso. Y más con Zurita, que lo quiero mucho, y a su familia los respeto mucho también, estoy muy contenta. Creo que es muy ‘yo’, o sea, que estoy en la ped… en una fiesta, cosas así”.

Carolina Sandoval responde: “Ironía que algunos no te soporten por tu forma de ser y otros te amen por ser cómo eres”