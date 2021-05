Qué bebidas naturales aumentan la absorción de hierro y disminuyen los síntomas de la anemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las principales razones de sufrir anemia se relaciona con la deficiencia de hierro. La anemia es una afección de salud en la cual la sangre no cuenta con los suficientes glóbulos rojos sanos, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. Si bien puede presentarte por diversas causas y puede variar de leve a moderada, se caracteriza por síntomas como la fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, dolores de cabeza, piel pálida, mareos o ritmo cardíaco acelerado. La forma más común de padecerla es derivada de la escasez de hierro en el cuerpo, por obvias razones la dieta es el mejor tratamiento natural.

La buena noticia es que la naturaleza es sabia y pone a nuestro alcance todo tipo de alimentos ricos en hierro y vitamina C (sin ella el hierro no se absorbe correctamente). Con base en ello una de las mejores recomendaciones de los expertos es asegurar la ingesta de estos nutrientes a través de la dieta y una de las mejores alternativas es apostar por la preparación de jugos y licuados caseros, elaborados con las más nutritivas opciones de frutas y verduras ricas en vitamina C y hierro.

¿Qué frutas y verduras deben contener los licuados?

1. Frutas cítricas

No es ninguna novedad decir que las frutas cítricas son las reinas de la vitamina C, son el mejor aliado nutricional para aumentar la absorción del hierro. Apuesta por el consumo de naranjas, toronjas, limones, limas y mandarinas. Para mayor contexto: 180 gramos gramos de gajos de naranja contienen 95,8 mg de vitamina C, mientras que la misma cantidad de toronja contiene 56,2 mg. Por lo tanto en todo jugo o batido enfocado en tratar la anemia, es indispensable considerar una porción de frutas cítricas: aumentan la inmunidad, además protegen al organismo contra diversas enfermedades, combaten la fatiga y son altamente hidratantes.

2. Kiwi

Otra de las frutas más ricas en vitamina C es el maravilloso y exótico kiwi. Además es muy rico en nutrientes esenciales, como es el caso específico de la vitamina E, fibra, potasio y ácido fólico. Para mayor claridad: 180 gramos de kiwi contienen 134 mg de vitamina C. No en vano muchas recetas de jugos verdes y batidos contienen kiwi, es considerado una fruta que beneficia la digestión y combate el estreñimiento. Además nos protege de padecer enfermedades cardiovasculares, es un gran protector contra el cáncer, previene la anemia y mejoran el estado de ánimo.

3. Fresas

Las fresas son simplemente el ingrediente estrella en todo tipo de licuados enfocados en aumentar la ingesta de hierro. Son increíblemente ricas en vitaminas C, potasio y ácido fólico, para mayor detalle: 180 gramos de fresas crudas contienen 88,2 mg de vitamina C. Las fresas son ricas en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, los cuales intervienen de manera positiva en una buena digestión y salud intestinal. Además los antioxidantes que contienen las fresas, ayudan en la absorción de nutrientes clave, además de las proteínas y el hierro.

4. Guayabas

Las guayabas son el alimento perfecto para el sistema inmunológico y también lo son para tratar la anemia. Son ricas en poderosos antioxidantes y fibra. Son consideradas una fruta de bajo índice glucémico, se asocian con grandes cualidades para mejorar los niveles de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina ¡Muy aptas para diabéticos! En 165 gramos de guayaba cruda, hay 377 mg de vitamina C ¡Simplemente inmejorable! En tu próximo jugo o batido no dudes en agregar un par de piezas de guayaba.

5. Espinacas

No podemos dejar de mencionar a las espinacas, son simplemente el vegetal por excelencia para tratar la anemia. Como sucede con otras variantes de la familia de los vegetales de hoja verde, como el repollo y el brócoli, son buenas fuentes de hierro no hemo. Son ligeras, saciantes, nutritivas y completamente accesibles, un puñado de este tesoro nutricional transformará cualquier bebida. En 3 tazas de espinacas obtendrás 2 mg de hierro. Además brillan por sus propiedades detox y son una gran alternativa para bajar de peso con mucha nutrición.

6. Kale

El kale también conocido como col rizada, es uno de los super-alimentos del momento y que simplemente no puede faltar en toda dieta saludable. Existen varios detalles que llaman de manera muy específica la atención en su composición: es uno de los alimentos con más concentración de vitamina K, necesaria para la coagulación sanguínea y eficaz para promover la fijación del calcio en los huesos. Es sumamente alto en beta-carotenos que el organismo convierte en Vitamina A y por supuesto es una de las mejores fuentes de hierro: por cada 100 gramos obtendrás 1.59 mg de hierro. Así que un simple puñado de hojas de kale, es el aliado perfecto para iniciar el día consumiendo mucho más hierro.

