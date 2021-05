Robo con un machete en Nueva York: dos hispanos detenidos

Johel Castro y Nelson Castro Guerra fueron arrestados después de que supuestamente intentaron robar a un peatón usando un machete como arma en Freeport, Long Island.

Los detenidos de 45 años y 49 años se acercaron a otro hombre por detrás alrededor de las 2:16 p.m. del domingo, dijo la policía de Nassau. La víctima caminaba en las cercanías de North Main Street y Leonard Avenue en Freeport.

Cuando la víctima de 38 años se dio la vuelta, Johel Castro levantó un gran machete sobre su cabeza, mientras Castro Guerra le exigía su dinero, según el reporte policial.

El hombre, que según la policía “temía por su vida”, golpeó a Castro y se escapó. Luego llamó al 911 y siguió a los dos sospechosos, que huyeron hacia el norte por North Main Street. Más tarde llegó la policía y los detuvo. Fueron acusados de robo, amenaza y posesión de un arma peligrosa, y procesados el lunes en Mineola, reportó Newsday.

* Two #Freeport men were arrested for allegedly attempting to rob a man using a large machete as a weapon * #DailyVoice #NassauCounty @NassauCountyPD https://t.co/3at6tmM20Y

— Daily Voice Nassau County (@DailyNassau) May 10, 2021